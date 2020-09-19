Гаряче принесли: фіналістка Супермодель по-українськи знялася повністю оголеною (фото 18+)

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Цього тижня почнемо з Тіни Кароль, котра виклала в мережу серію провокативних фото зі зйомок останнього випуску шоу "Танці з зірками". На світлинах поп-діва позує у відвертій сукні, яка виграшно підкреслює її бюст. Не дивно, що коментатори набігли зі своїми висловлюваннями щодо тіла співачки: "Боже, яка богиня", "Яка ж красива", "Уже їх бачили, пора ховати", "Погляд, що пропалює душу", "Пластику робила, чи що".

Співачка Настя Каменських цього тижня виклала відео зі зйомок нового кліпу A Huevo. На ролику кохана Потапа позує у шкіряному плащі, леопардових штанах і відвертому бюстгальтері. Щоправда, не всім коментаторам сподобався образ зірки. Її навіть звинуватили у тому, що кудись з завидною регулярністю зникає її бюст: "Пора вже подорослішати", "Трактор – бомба", "Язик витягнути забула", "У тебе були такі пишні груди. Куди ділися?", "Ця штука на грудях – це жах", "Їй на 100-метрівку пора".

Леся Нікітюк не стомлюється хизуватися своїми довжелезними ногами. Улюблена українська телеведуча показала гарячі фото в бікіні, які надзвичайно припали до душі її підписникам: "Довгонога діва. Красуня", "Ноги нереальні", "Ноги не закінчуються", "Леся, усинови мене. Я буду вірним сином".

Сексуальна Надя Дорофєєва теж виклала гаряче фото у купальнику. Дівчина зізналася, що вибрати природну позу для фото – нелегка справа. Чи вдалося їй з цим упоратися розповіли підписники: "Ви – богиня", "Худа, наче мойва", "Найбільш невимушені пози", "Фігура така красива", "Попка непогана", "Ще й як, але без купальників було б узагалі супер", "Де груди?"

Продовжуємо з Дарії Квіткової, котра виклала провокативне фото в мережу. На ньому дівчина позує зі спини з абсолютно оголеними грудьми. Цей кадр настільки сподобався її підписникам, що вони просто не могли стримувати своїх емоцій: "Дуже красиво", "Захоплююче", "Вааай, яка жінка", "Дуже жіночно", "Так ніжно", "Мені дуже подобаються ідеї ваших фото".

Наостанок залишимо вам фіналістку шоу "Супермодель по-українськи" Віку Маремуху, котра уперше в житті знялася у стилі ню. Просто гляньте на її ідеальне тіло та спокусливі вигини. Не дивно, що прихильники красуні залишили їй багато теплих слів під цим фото: "Вечеряю і дивлюся красу", "Кадр дуже естетичний і привабливий", "Ооо, гаряче принесли", "Неймовірно красиве фото та тіло", "Маре, ну просто пожежа".

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