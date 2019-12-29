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Настя Каменських приголомшила зухвалим образом в латексному комбінезоні

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Спокуслива українська співачка Настя Каменських виступає в ролі зіркового судді і тренера в ювілейному 10 сезоні шоу Х-фактор. Кожного ефіру артистка радувала глядачів відвертим і ефектним образом. Не став вийнятком і грандіозний суперфінал, для якого зірка вибрала зухвалий наряд в стилі диско.

Ефектними кадрами Настя Каменських поділилася на своїй сторінці в Instagram. На свіжих фото Настя Каменських позує в блискучому латексному комбінезоні чорного кольору з поясом, який підкреслив її тонку талію.

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Однак ще більше уваги привертають численні татуювання, які вкривають руки Насті. Як пожартувала Каменських в ефірі Х-фактора, тату їй всю ніч допомагала малювати Оля Полякова. Завершує епатажний образ незвичайна зачіска – красуня приміряла перуку і постала з гладким чорним волоссям.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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