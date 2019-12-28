Надя Дорофєєва у рожевому вбранні підірвала мережу

Українська співачка Надя Дорофєєва показала фанатам кумедне фото і зробила зізнання. Шанувальник у захваті!

Відома українська співачка Надя Дорофєєва часто радує публіку яскравими постами у своєму Instagram.

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Красуня зібрала майже 5 мільйонів фоловерів на своїй сторінці, з якими ділиться яскравими моментами з життя, але цього разу зірка здивувала новим фото. Так, Надя виклала в мережу миле фото, на якому позує в незвичному образі.

Як видно, перед камерою Дорофєєва позує в простих синіх джинсах і теплій рожевій кофтинці. Надя стоїть в цікавій позі з закинутими за голову руками, і не дивиться в камеру. При цьому в підписі до фото зіркова красуня написала: "Ненавиджу рожевий", чим дуже повеселила шанувальників.

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