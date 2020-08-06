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Настя Каменських позувала в оригінальному бікіні

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NK - фото 1
NK / instagram

Українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася з шанувальниками пікантними фото в купальнику. Фоловери залишилися у захваті від красуні!

Відповідні знімки зірка опублікувала в своєму Instagram-акаунті. На них вона позувала в купальнику з відвертим розрізом на декольте, продемонструвавши пишні форми.

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"Один погляд говорить набагато більше, ніж тисячі слів", – написала іспанською мовою співачка. Шанувальники прийшли в захват від нового фото знаменитості і засипали її компліментами. "Просто нереально красива", "Ох, чарівна", "Вау", "Шикарна", "Найбільш жіночна фігура", – написали в коментарях.

Днями Каменських отримала Золоту кнопку від YouTube. Ролик з моментом вручення таблички зірка показала на своїй сторінці в Instagram. Нагороду Настя отримала за перший мільйон підписників на її YouTube-каналі NK. При цьому кожен епізод відеоблогу співачки потрапляє в тренди YouTube-Україна і збирає мільйони переглядів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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