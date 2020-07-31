Настя Каменських завела мережу гарячим танцем в душі під трек Потапа: відео

Сексуальна українська співачка Настя Каменських полетіла до Туреччини, де успішно поєднує роботу та відпочинок. І красуня користується можливістю порадувати шанувальників гарячим контентом.

Так, Настя Каменських позувала в білому бікіні з ліфом і трусиками з високим вирізом – одна з улюблених моделей артистки. Вона спокусливо станцювала перед дзеркалом під запальний трек групи свого чоловіка Потапа – MOZGI – Chica Bamboni. Зірка плавно рухала стегнами, а її грайливий настрій відчувався навіть через екран.

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"Я буваю різною", – з упевненістю заявила Настя у підписі до ролика. Шанувальники не змогли стримати своїх емоцій – співачку засипали компліментами.

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