Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Настя Каменських завела мережу гарячим танцем в душі під трек Потапа: відео

  • 97
Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Сексуальна українська співачка Настя Каменських полетіла до Туреччини, де успішно поєднує роботу та відпочинок. І красуня користується можливістю порадувати шанувальників гарячим контентом.

Так, Настя Каменських позувала в білому бікіні з ліфом і трусиками з високим вирізом – одна з улюблених моделей артистки. Вона спокусливо станцювала перед дзеркалом під запальний трек групи свого чоловіка Потапа – MOZGI – Chica Bamboni. Зірка плавно рухала стегнами, а її грайливий настрій відчувався навіть через екран.

І ще: Зваблива Тіна Кароль вразила мережу зухвалим образом

"Я буваю різною", – з упевненістю заявила Настя у підписі до ролика. Шанувальники не змогли стримати своїх емоцій – співачку засипали компліментами.

Читайте також: Оля Полякова у бікіні зізналася, скільки вона важить

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
  • Вчора, 14:12
  • 88
Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
  • Вчора, 18:00
  • 180
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 645
Загрузка...
Новини