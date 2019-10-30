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Настя Каменських позувала у спокусливому образі посеред джунглів: ефектні кадри

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Популярна українська співачка Настя Каменських не упускає можливості похизуватися своєю запаморочливою фігурою, постаючи перед шанувальниками у відвертих нарядах. А зараз красуня з Потапом насолоджуються відпочинком в жаркій Мексиці і артистка продовжує радувати підписників гарячими кадрами.

На свіжих знімках з Канкуна Настя позує на дерев'яній підвісній стежці, що йде серед тропічних джунглів. Для прогулянки співачка обрала ефектне шовкове плаття в білизняному стилі. При цьому верхня частина наряду чорна, а нижня золотисто-жовта.

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Глибоке декольте вигідно підкреслило пишний бюст красуні, а ракурс одного з фото зробив акцент на її апетитних сідницях. Доповнили ефектний образ масивні сережки і розпущене кучеряве волосся співачки.

Настя Каменських позувала у спокусливому образі посеред джунглів: ефектні кадри - фото 364767

Настя Каменських позувала у спокусливому образі посеред джунглів: ефектні кадри - фото 364768

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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