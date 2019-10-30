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Леся Нікітюк показала, як у крихітному бікіні займається підводним плаванням: відео

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила трішки втекти від холодної київської осені і відправилася у відпустку в спекотний Єгипет. Красуня насолоджується пляжними розвагами, пробує гастрономічні витребеньки, засмагає, а також активно проводить дозвілля.

Так, на своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками коротким роликом, на якому показала свій активний відпочинок. Зірка майстерно розсікає під водою і освоює снорклінг.

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При цьому теледіва вибрала для підкорення морських глибин крихітний купальник, який вигідно підкреслив спокусливі форми Лесі. А ще з відео видно, що шоувумен доволі непогано плаває, адже Леді Ле в масці і ластах вільно і невимушено рухалася під водою. Її рухи нагадують плавний танець.

"Русалка Ле", – лаконічно прокоментувала Нікітюк ефектний ролик.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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