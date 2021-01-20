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Настя Каменських повторила свій дитячий образ: фотопорівняння

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Зваблива українська співачка Настя Каменських показала підписникам рідкісне дитяче фото і повторила його у свої 33 роки.

Так, Настя Каменських поділилася на своїй сторінці в Instagram двома знімками, повторивши своє дитяче фото. Артистка позувала у червоній кепці і святковому новорічному світшоті, відтворивши свій образ з дитинства.

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Красуня також показала архівне фото, на якому, будучи маленькою дівчинкою, позувала в цій же кепці. "І кепка як і раніше сидить відмінно. Свайпайте вліво, щоб побачити різницю", – прокоментувала зірка кадри.

У коментарях фани відзначили, що маленька Каменських схожа на героїню фільму "Кучерявка Сью". До шанувальників долучився і чоловік співачки, репер та продюсер Потап, який зізнався дружині в коханні: "Люблю обох", – написав він у коментарях.

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