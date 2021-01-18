Надя Дорофєєва завела мережу спокусливими позами у бікіні: відверті фото

Зваблива українська співачка Надя Дорофєєва вже буквально засипала мережу яскравими фото з Балі. Казковий острів, на якому вона відпочиває зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, підкорив артистів самобутньою природою.

Так, Надя Дорофєєва, як зазвичай, підкорила своїх фанатів ідеальною фігурою в бікіні. На нових знімках красуня постала у відвертому блакитному купальнику, змінивши під час фотосесу три спокусливі пози. На фото також видно басейн і віллу, в якій жила співачка, що додало кадрам атмосферності.

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"Купальний сезон закритий", – попрощалася Надя з Балі.

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