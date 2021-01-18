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Надя Дорофєєва завела мережу спокусливими позами у бікіні: відверті фото

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Зваблива українська співачка Надя Дорофєєва вже буквально засипала мережу яскравими фото з Балі. Казковий острів, на якому вона відпочиває зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, підкорив артистів самобутньою природою.

Так, Надя Дорофєєва, як зазвичай, підкорила своїх фанатів ідеальною фігурою в бікіні. На нових знімках красуня постала у відвертому блакитному купальнику, змінивши під час фотосесу три спокусливі пози. На фото також видно басейн і віллу, в якій жила співачка, що додало кадрам атмосферності.

І ще: Оля Полякова розбурхала шанувальників ідеальною фігуру в бікіні: гарячі фото

"Купальний сезон закритий", – попрощалася Надя з Балі.

Надя Дорофєєва завела мережу спокусливими позами у бікіні: відверті фото - фото 443663

Надя Дорофєєва завела мережу спокусливими позами у бікіні: відверті фото - фото 443664

Надя Дорофєєва завела мережу спокусливими позами у бікіні: відверті фото - фото 443665

Надя Дорофєєва завела мережу спокусливими позами у бікіні: відверті фото - фото 443666

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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