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Рятувальниці Малібу: Оля Полякова з донькою приміряли спокусливі бікіні

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Оля Полякова з донькою - фото 1
Оля Полякова з донькою / instagram

Популярна співачка Оля Полякова, яка 17 січня відзначила свій день народження, поділилася яскравими сімейними фото.

37-річна артистка насолоджується розкішним відпочинком на Мальдівах.

І ще: Оля Полякова в бікіні викликала неоднозначну реакцію мережі

Полякова опублікувала на сторінці в Instagram серію знімків, на яких відображена в компанії старшої дочки, 15-річної Марії. Мама з дочкою постали в образах зі знаменитого серіалу Рятувальники Малібу і влаштували пляжну фотосесію в однакових злитих купальниках червоного кольору.

"Пофоткались трошки. Це завжди стрес, завжди скандал, але по нас не видно, рятівниці Мальдівів у дії! Нам сподобалося, а вам?", – написала зірка. Багато фоловерів відзначили, що Марія успадкувала фігуру знаменитої мами.

Гортайте галерею:

Це цікаво: Оля Полякова розбурхала шанувальників ідеальною фігуру в бікіні: гарячі фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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