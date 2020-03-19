Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Настя Каменських потішила фанатів кумедним фото

  • 30
Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Співачка Настя Каменських поділилася фото з собакою. Шанувальники у захваті від Насті та її чотириногого друга!

Відома українська співачка Настя Каменських часто радує публіку яскравими фото і відео зі свого насиченого творчого життя в Instagram.

І ще: Дружина капітана Динамо без білизни завела мережу

Цього разу зіркова красуня виклала в мережу милий кадр, а в підписі до нього поділилася улюбленими книгами.

На новому фото Настя відображена вдома, вона затишно вмостилася на дивані з улюбленим песиком і книгою в руці. На ній білі спортивні штани і така ж кофта, волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж і зосереджений вираз. У підписі до фото Каменських поділилася з шанувальниками списком своїх улюблених книг. Фанати не пройшли повз і почали активно обговорювати новий образ зоряної красуні, а також книги, які вона рекомендує до прочитання.

В разные периоды жизни мне в руки попадались книги, которые помогали осознать многие вещи и изменили мою жизнь в той или иной степени. ⠀ Хочу поделиться ими и с вами. Сохраняйте пост, чтобы не потерять ⠀ ”Радикальное прощение” К Типпинг Помогает научиться пребывать в моменте, находиться в гармонии с собой и с окружающим миром и быть благодарной за все в жизни. ⠀ “7 навыков высокоэффективных людей” С. Кови Время - самый ценный ресурс и важно использовать его правильно. ⠀ ”Тонкое искусство пофигизма” М. Мэнсон Есть вещи, которые знаешь, но которые не можешь прочувствовать до конца. А знать и применять - разные вещи. Книга учит как раз второму. ⠀ ”Мечтать не вредно” Б. Шер О том, как понять, чего ты хочешь и как превратить мечты в реальность. ⠀ ”Лабиринт одиночества” О. Пас Сборник чувственных, часто грустных, но очень красивых, стихотворений мексиканского поэта. ⠀ Испанский\Английский\Итальянский или любой другой разговорник. Иностранные языки в наше время - необходимость, а не привилегия. ⠀ Скоро выйдет мой новый влог на Youtube о буднях на карантине. И в нем я поделюсь еще большей информацией о любимых книгах #books #stayhome #staysafe

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Читайте також: Даша Астаф'єва у спокусливому корсеті підкорила мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилась спокуслива і талановита киянка Міла Йовович: фото 18+
  • 17 березня, 18:41
  • 1732
Чому не потрібно планувати подорож заздалегідь: приклади із власного досвіду
  • Вчора, 15:12
  • 4017
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2174610
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз