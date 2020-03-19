Настя Каменських потішила фанатів кумедним фото

Співачка Настя Каменських поділилася фото з собакою. Шанувальники у захваті від Насті та її чотириногого друга!

Відома українська співачка Настя Каменських часто радує публіку яскравими фото і відео зі свого насиченого творчого життя в Instagram.

І ще: Дружина капітана Динамо без білизни завела мережу

Цього разу зіркова красуня виклала в мережу милий кадр, а в підписі до нього поділилася улюбленими книгами.

На новому фото Настя відображена вдома, вона затишно вмостилася на дивані з улюбленим песиком і книгою в руці. На ній білі спортивні штани і така ж кофта, волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж і зосереджений вираз. У підписі до фото Каменських поділилася з шанувальниками списком своїх улюблених книг. Фанати не пройшли повз і почали активно обговорювати новий образ зоряної красуні, а також книги, які вона рекомендує до прочитання.

Читайте також: Даша Астаф'єва у спокусливому корсеті підкорила мережу