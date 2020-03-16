Дружина капітана Динамо без білизни завела мережу

Красуня-дружина футболіста київського "Динамо" і збірної України Віталія Буяльського Аліна потішила шанувальників відвертим кадром.

Цього разу знаменитість оприлюднила дві світлини, на яких вона позує лише в одних штанях та без спідньої білизни.

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Водночас, дівчина написала, що ці фотографії вже давно "валяються" в її телефоні, і нарешті вона наважилася їх опублікувати. Варто зауважити, що користувачам мережі такі кадри дуже сподобалися, і ті завалили її лайками та коментарями, стверджуючи, що вона просто прекрасна, і їй не варто зупинятися показувати такі фото.

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