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Дружина капітана Динамо без білизни завела мережу

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Аліна Буяльська - фото 1
Аліна Буяльська / xsport

Красуня-дружина футболіста київського "Динамо" і збірної України Віталія Буяльського Аліна потішила шанувальників відвертим кадром.

Цього разу знаменитість оприлюднила дві світлини, на яких вона позує лише в одних штанях та без спідньої білизни.

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Водночас, дівчина написала, що ці фотографії вже давно "валяються" в її телефоні, і нарешті вона наважилася їх опублікувати. Варто зауважити, що користувачам мережі такі кадри дуже сподобалися, і ті завалили її лайками та коментарями, стверджуючи, що вона просто прекрасна, і їй не варто зупинятися показувати такі фото.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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