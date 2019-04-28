Настя Каменських потішила фанатів чуттєвим знімком

Українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами.

Так, нещодавно Настя презентувала нову україномовну пісню Обіцяю.

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Каменських, як зазвичай, йде попереду всіх: вона перетворила музичний ролик на справжній культурний проект. Режисерами нового кліпу стали Денис Маноха і Максим Шелковников. Цього разу українська співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі нове фото, яким вбила на повал фоловерів.

На фотографії, яка з'явилася в акаунті Насті Каменських, вона постала у незвичному образі. Очевидно, що це кадр з нового кліпу NK. Відзначимо, що в ролику відтворюються картини, які є шедеврами світового мистецтва.

Каменських у кліпі на пісню Обіцяю

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