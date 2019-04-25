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Настя Каменських – Обіцяю: кліп нової пісні NK, яка підкорила фанатів

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Прем'єра кліпу NK - Обіцяю - фото 1
Прем'єра кліпу NK - Обіцяю

Популярна співачка Настя Каменських, яка зараз працює під псевдо NK, випустила атмосферний кліп на пісню Обіцяю. Зацініть текст та дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Відома виконавиця Настя Каменських потішила прихильників новою україномовною ліричною піснею "Обіцяю" про кохання. У барвистому відео можна побачити, як NK повторює образи Фріди Кало, Мона Лізи, Олімпії з картини Мане, богиню веселощів, Леді Ліліт Данте Габріеля Россетті, дівчину з перловою сережкою Яна Вармеєра та інших персонажів відомих витворів мистецтва. Адже колись художники фіксували найвище почуття любові саме у своїх картинах.

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Настя Каменських – Обіцяю – дивитися онлайн новий кліп 2019:

Настя Каменських – Обіцяю – текст пісні:

Я тобі обіцяю
Обі-обіцяю
Бути тобі морем
Небом бути зоряним
Обіцяю
Обі-обіцяю

Я тобі обіцяю
Обі-обіцяю
Шепотіло тіло
Як тебе хотіла я
Обіцяю
Обі-обіцяю

Біла троянда розквітла
Я простягнула руки до світла
І новий день увірвався у місто, вмитий дощем

Біла троянда, небо блакитне
Моє кохання знову розквітне
Разом з тобою хочу прокинутись, сонце моє

Я тобі обіцяю
Обі-обіцяю
Бути тобі морем
Небом бути зоряним
Обіцяю
Обі-обіцяю

Я тобі обіцяю
Обі-обіцяю
Шепотіло тіло
Як тебе хотіла я
Обіцяю
Обі-обіцяю

Біла троянда - полум’я ночі
Я закриваю від дотику очі
І порина/ю у вимір любові і почуттів

Напевно ти скажеш, певно ти знаєш
Просто дарма ти не обіцяєш
А я обіцяю любити тебе назавжди

Я тобі обіцяю
Обі-обіцяю
Бути тобі морем
Небом бути зоряним
Обіцяю
Обі-обіцяю

Я тобі обіцяю
Обі-обіцяю
Шепотіло тіло
Як тебе хотіла я
Обіцяю
Обі-обіцяю

Запалає наш ранок
Холод ночі залишив свій слід
Я хотіла б сказати
Що твоєю буду я назавжди

Я тобі обіцяю
Обі-обіцяю
Бути тобі морем
Небом бути зоряним
Обіцяю
Обі-обіцяю

Я тобі обіцяю
Обі-обіцяю
Шепотіло тіло
Як тебе хотіла я
Обіцяю
Обі-обіцяю

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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