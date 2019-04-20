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Попа Как у Ким: Педан спародіював Каменських, а сексуальна Лопес розляглась на роялі

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Гаряча Дженніфер Лопес вражає - фото 1
Гаряча Дженніфер Лопес вражає / gettyimages

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

І ще: Полякова бігає по під'їздах, Дорофєєва розкриває табу, а Камінська запихається фастфудом

Почнемо підбірку цього тижня з нових зіркових тренерів проекту "Голос. Діти". Ними уже вдруге стали дует Время и Стекло. На нас знову чекає подвійне крісло, подвійний заряд емоцій, а також палкі суперечки, адже у Наді та Позитива, попри участь у спільному проекті, смаки різні ;)

Время и Стекло – нові зіркові тренери Голос Діти - фото 322694
Время и Стекло – нові зіркові тренери Голос Діти

Ще трішки про "Голос". Якщо ви не дивилися півфінал, то, мабуть, пропустили несподівану зміну іміджу Тіни Кароль. Зірковий тренер вразила не лише новою зачіскою, а й надзвичайно короткою сукнею. В цьому образі співачка разом зі своїми підопічними Андрієм Хайятом і Девідом Аксельродом виконали пісню "Diamonds" незрівнянної Rihanna. Личить Тіні така метаморфоза?

Не обожнює Слава Камінська сукні з екстремально глибоким декольте. Воно й не дивно, адже за наявності такого бюсту приховувати його було б, щонайменше, дивно. Сама ж виконавиця закликала усіх тих, хто не виговорився, залишати свій коментар під цим фото на її сторінці. Не дивно, що на неї буквально полилася злива компліментів і теплих слів.

Слава Камінська показала глибоке декольте - фото 322698
Слава Камінська показала глибоке декольте

У Олександра Педана тепер теж "попа, как у Ким". Насте, бережись, адже у тебе сильний конкурент! До слова, співачка не розгубилась і написала під цим фото: "Чувак, ти дуже гарна!"

Строга та ніжна Катерина Кухар не перестає вражати своїх прихильників у мережі. Балерина виклала надзвичайно спокусливе фото, яке відразу ж засипали компліментами. Одна з прихильниць написала: "Буває гортаєш стрічку, за звичкою байдуже якось, і раптом зависаєш і не можеш відірватися... кожна риса як витвір мистецтва". І ми з нею абсолютно погоджуємось!

Розкішна Катерина Кухар розбурхала мережу - фото 322700
Розкішна Катерина Кухар розбурхала мережу

Справжня модниця. Соня Плакидюк не боїться мінятися та урізноманітнювати свій імідж. Суддя проекту "Топ-модель по-українськи" вразила усіх її прихильників стильною зачіскою з 70-х років минулого століття. Ну і хто тепер скаже, що мода не циклічна?!

Соня Плакидюк змінилася до невпізнання - фото 322701
Соня Плакидюк змінилася до невпізнання

На цю милу парочку можна дивитися вічність. Вера Кекелія та Роман Дуда настільки зворушливі та щирі, що кіт у кадрі, лише вдало підкреслив це. До слова, пухнастик шукає дім, тому гайда на сторінку Кекелії, якщо хочете, щоби цей рижик жив разом із вами ;)

Вера Кекелія не перестає ділитися милими фото - фото 322702
Вера Кекелія не перестає ділитися милими фото

Ми просто не могли пройти повз спекотну та спокусливу Дженніфер Лопес. Співачка розляглась на білому роялі, виграшно показуючи всі свої принади. А ще ми просто зобов'язані похвалити її за відмінне почуття гумору. Пост починається з фрази: "Я чула – зима близько..."

Сексуальна Джей Ло показала усі свої принади - фото 322703
Сексуальна Джей Ло показала усі свої принади

Співачка Мадонна різко активізувалася, і це не дивно, адже її прихильники незабаром зможуть послухати всі нові композиції, які увійшли до альбому "MadameX". Зірка з цієї нагоди буквально заспамила мережу своїми фото, тизерними відео та іншими натяками на те, чого очікувати від релізу.

Мадонна стала піратом - фото 322705
Мадонна стала піратом

Кім Кардашян виклала у мережу цілу серію раритетних фото. Ні, вона не вирішила почистити пам'ять у смартфоні. Просто на всіх світлинах її сестра Кортні, котра на днях святкувала свій день народження. Саме тому Кім вирішила показати всім дуже милі і рідкісні фото з дитинства сестер.

Наостанок залишаємо вам відео з-за лаштунків нової спекотної фотосесії гарячої DJ NANA. Співачка позує у вільних брюках, а також тренчі, одягненому поверх мереживного бюстгальтера. Вогонь!

Дивіться також: Beyonce випустила альбом з виступами наживо: слухайте всі пісні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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