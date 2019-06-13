Леся Нікітюк показала нескінченні ноги в еротичному міні

Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала нове звабливе фото. Ловіть промені літнього настрою від красуні!

Зірка позувала в ультракороткому платті-жакеті, що підкреслює її довгі і стрункі ноги.

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Образ Леся доповнила класичними чорними човниками, ідеально відповідними до вбрання. Коментарі під фото вибухнули від компліментів. Багато хто відзначив не тільки розкішні ноги телеведучої, а й інші її видатні форми.

"Красуня довгонога. Тільки треба або піджак зняти, або що-небудь ще з одягу додати", "Ніжки, попка просто клас!", "Які гарні ніжки у вас", "Ох які ноги", "Завжди на висоті! Молодець", "Ноги до небес", "Попа вогонь", – обговорюють Нікітюк шанувальники.

Українська телеведуча Леся Нікітюк у міні

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