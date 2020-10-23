Настя Каменських показала, як виглядала в 17 років: шанувальники шоковані

Українська співачка Настя Каменських в Інстаграмі порадувала фоловерів цікавими сторіс.

На кількох кадрах сама Настя з ностальгією згадує, як у неї були довгі чорні кучері.

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"Ах це довге волосся. А було це лише в 2004 році", – так підписала свою історію Каменських. Нагадаємо, днями співачка позувала повністю голою в басейні, демонструючи свої сідниці. Волосся Настя зібрала в пучок, а руки розвела в сторони. Свій пост вона присвятила прийняттю і любові до себе.

Але багато користувачів розкритикували занадто відверту фотографію знаменитості, зазначивши, що вона не для загального огляду: "Чому такі фото не блокує Інстаграм?", "Гарна фігура, але на ці красоти має дивитися тільки чоловік", "Контент вже повторюється з разу в раз ".

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