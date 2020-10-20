Геть одяг: Настя Каменських розбурхала фанатів голим фото в басейні (18+)

Сексуальна українська співачка з гарячим іспанським норовом Настя Каменських не боїться сміливих фото. Тож красуня порадувала шанувальників черговим пікантним кадром, на якому постала повністю голою.

Так, Настя Каменських опублікувала в Instagram нове провокаційне фото. 33-річна зірка позувала на тлі басейну спиною до камери, продемонструвавши пишні форми. Адже сфотографувалася артистка повністю без одягу.

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"Свобода бути собою, прийняття і любов до себе – цінні дари, які кожна людина може піднести собі сама", – прокоментувала спокусливе фото Каменських.

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