Настя Каменських показала, як виглядала у бікіні до схуднення

Популярна українська співачка Настя Каменських показала, як виглядала до схуднення. Зірка закликала любити себе в будь-якій вазі.

Вона поділилася архівними знімками в купальнику на своїй сторінці в інстаграмі, заявивши, що багато років соромилася показувати їх комусь сторонньому.

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На опублікованих кадрах видно, що за ці кілька років знаменитість сильно змінилася: її фізична форма покращилася. Адже якщо раніше у співачки були складки на животі або боки, то зараз вона може похвалитися стрункою фігурою.

"Раніше ніколи б не показала ці фото. Але реаліті так реаліті... Я завжди максимально відкрита з вами, і хоч я довго соромилася і переживала, і дуже часто не сприймала себе, зараз я прийшла до того, що ми МАЄМО... Ми просто зобов'язані любити себе. Неважливо, скільки кілограмів, неважливо, як ми виглядаємо. Головне – це прагнення і бажання ставати краще і сприймати саму себе", – підписала фото виконавиця.

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