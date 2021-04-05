Настя Каменських показала спокусливі кадри з Мексики

Відома українська співачка Настя Каменських відправилася у відпустку. Для відпочинку зірка обрала мальовниче мексиканське узбережжя.

Так, Настя Каменських спонтанно вирушила на узбережжі Карибського моря – у Тулум. На екзотичному курорті красуня насолоджується морем і уже ділиться в Instagram першими гарячими кадрами у спокусливих купальниках.

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"Tulum. Мексика. Це місце мене зводить з розуму. Обожнюю місцеву їжу. Кайфую від того, як тут всі одягаються, стиль свободи і любові. Люди незвичайні, безтурботні, веселі. Я не знаю, як буде далі, але зараз це – моє місце", – написала в одному з постів Каменських.

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