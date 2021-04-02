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Настя Каменських похвалилася стрункими ніжками у Мексиці
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Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася з шанувальниками новими знімками в Instagram. Артистка позує на берегу моря в костюмі з мініспідницею і блузкою.
На думку фоловерів виконавиці, на її нових фото видно кругленький живіт. Деякі фанати вже поспішили вітати зірку з прийдешнім поповненням.
І ще: Настя Каменських похвалилася ідеальною фігурою у спортзалі
Нагадаємо, днями знаменитість анонсувала шанувальникам, що планує запустити своє реаліті-шоу Дівчата рулять – і ось вже перейшла від слів до справи. Настя на фото позувала босоніж на білому пісочку в стильному літньому аутфіті: мініспідниці і топі світло-зеленого кольору в дрібний принт. Вона радісно розкинула руки і щасливо усміхається.
"Режим перезавантаження", – підписала фото співачка. Користувачі мережі не пройшли повз і залишили артистці багато коментарів. Гортайте галерею:
Це цікаво: Настя Каменських анонсувала своє реаліті-шоу: про що воно буде
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