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Найсексуальніша дівчина світу знялася у куртці на голе тіло: відверті фото (18+)

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Белла Хадід - фото 1
Белла Хадід / instagram

Популярна американська супермодель Белла Хадід влаштувала собі пікантну фотосесію у куртці на голе тіло. Гарячими знімками красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, Белла Хадід зробила велику серію спокусливих кадрів, на яких вона позує в жовтому розстебнутому пальті без бюстгальтера. Модель продемонструвала кілька поз, сидячи і лежачи на ліжку.

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У коментарі до фото 23-річна зірка написала: "Дівчина і її улюблена жовта куртка".

Найсексуальніша дівчина світу знялася у куртці на голе тіло: відверті фото (18+) - фото 395657

Найсексуальніша дівчина світу знялася у куртці на голе тіло: відверті фото (18+) - фото 395658

Найсексуальніша дівчина світу знялася у куртці на голе тіло: відверті фото (18+) - фото 395659

Найсексуальніша дівчина світу знялася у куртці на голе тіло: відверті фото (18+) - фото 395660

Найсексуальніша дівчина світу знялася у куртці на голе тіло: відверті фото (18+) - фото 395661

Найсексуальніша дівчина світу знялася у куртці на голе тіло: відверті фото (18+) - фото 395662

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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