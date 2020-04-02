Найсексуальніша дівчина світу знялася у куртці на голе тіло: відверті фото (18+)

Популярна американська супермодель Белла Хадід влаштувала собі пікантну фотосесію у куртці на голе тіло. Гарячими знімками красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, Белла Хадід зробила велику серію спокусливих кадрів, на яких вона позує в жовтому розстебнутому пальті без бюстгальтера. Модель продемонструвала кілька поз, сидячи і лежачи на ліжку.

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У коментарі до фото 23-річна зірка написала: "Дівчина і її улюблена жовта куртка".

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