Емілія Кларк запропонувала повечеряти з нею онлайн

Чарівна Емілія Кларк, яку весь світ знає завдяки ролі Дейенеріс у популярному серіалі "Гра престолів", запропонувала своїм прихильникам повечеряти з нею в обмін на пожертвування у благодійний фонд.

Цю унікальну можливість Емілія Кларк проанонсувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Зірка "Гри престолів" прагне зібрати 250 тисяч фунтів стерлінгів для фонду SameYou, який займається реабілітацією людей після черепно-мозкових травм і інсультів.

У березні організація звернулася з проханням допомогти їй фінансово, аби Фонд міг переобладнати частину стаціонарних ліжок під потреби хворих на коронавірус і перевести пацієнтів, які проходять реабілітацію після травм, на домашнє лікування.

Як ви ставитеся до того, щоб повечеряти зі мною? Зробіть пожертву, і я виберу 12 щасливчиків, які приєднаються до мене на відеовечері. Ми разом приготуємо їжу, а потім з'їмо її! А заодно будемо базікати про все, що спаде на думку: про страхи самоізоляції чи кумедні відео. І, звичайно, про те, що я зовсім не вмію готувати!

Нагадаємо, що Емілія Кларк пережила інсульт у 2011 році, після виходу першого сезону "Ігри престолів". Їй довелося зробити дві операції після крововиливу в мозок.

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