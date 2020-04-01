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Карантин Коронавірус

Емілія Кларк запропонувала повечеряти з нею онлайн

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Емілія Кларк проведе благодійну онлайн-вечерю - фото 1
Емілія Кларк проведе благодійну онлайн-вечерю / gettyimages

Чарівна Емілія Кларк, яку весь світ знає завдяки ролі Дейенеріс у популярному серіалі "Гра престолів", запропонувала своїм прихильникам повечеряти з нею в обмін на пожертвування у благодійний фонд.

Цю унікальну можливість Емілія Кларк проанонсувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Зірка "Гри престолів" прагне зібрати 250 тисяч фунтів стерлінгів для фонду SameYou, який займається реабілітацією людей після черепно-мозкових травм і інсультів.

У березні організація звернулася з проханням допомогти їй фінансово, аби Фонд міг переобладнати частину стаціонарних ліжок під потреби хворих на коронавірус і перевести пацієнтів, які проходять реабілітацію після травм, на домашнє лікування.

Як ви ставитеся до того, щоб повечеряти зі мною? Зробіть пожертву, і я виберу 12 щасливчиків, які приєднаються до мене на відеовечері. Ми разом приготуємо їжу, а потім з'їмо її! А заодно будемо базікати про все, що спаде на думку: про страхи самоізоляції чи кумедні відео. І, звичайно, про те, що я зовсім не вмію готувати!

Dearest ones, from my isolation booth I write to you with a plea for help! Due to the current frightening and ever changing coronavirus emergency please would you help me raise £250,000, by donating through the link in my Bio, to provide stroke and brain injury patients with essential support!! This fund will also help in freeing up the hospital beds needed to deal with the pandemic, to care for those who also need a space to heal. 100% of your generosity will fund virtual rehab clinic support in the coming weeks... a very big task and a very big ask but you are all very big hearted souls so I know you’ll want to help me help them! @sameyouorg #togethertogethertogether

Допис, поширений користувачем @ emilia_clarke

Нагадаємо, що Емілія Кларк пережила інсульт у 2011 році, після виходу першого сезону "Ігри престолів". Їй довелося зробити дві операції після крововиливу в мозок.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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