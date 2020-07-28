Настя Каменських показала спокусливі фото з відпочинку в Туреччині

Сексуальна українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників гарячими фото в бікіні з турецької Анталії. Зірка встигла знятися в кількох пікантних нарядах.

Так, на одному з кадрів Настя Каменських позує в купальнику з леопардовим принтом і заявками на животі. Співачку сфотографували на тлі моря.

І ще: Слава Камінська у прозорому халаті спровокувала мережу пікантним знімком

На іншому фото артистка позує боком до камери в чорно-білому смугастому бікіні, притримуючи волосся руками. Також красуня знялася в жовтих шортах, кофтині і білих кросівках біля пальми.

Артистка зазначила, що вона перебуває у Ріксос Сангейт в турецькій Анталії. Каменських поставила хештег #workation, що означає, що відпочинок вона поєднує з роботою.

Читайте також: Жінка-кішка: переможниця Холостяка Даша розбурхала чоловічу уяву сексуальним фото (18+)