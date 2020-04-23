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Коронавірус Карантин

Настя Каменських показала пікантне фото зі спальні

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Співачка Настя Каменських поділилася пікантним кадром, позуючи лише в піжамі. Шанувальники у захваті від красуні!

Відома українська співачка Настя Каменських висловила своє занепокоєння коронавірусом COVID-19.

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Вона закликала фанатів сидіти вдома, а щоб їм не було нудно, вигадує всілякі інтерактиви: монтує влоги, запускає прямі ефіри з тренуваннями і ділиться улюбленими ритмічними піснями для танців, книгами та фільмами, які змінили її життя.

Так, артистка виставила пікантний ранковий кадр в шовковій піжамі, позуючи в їх з чоловіком Потапом спальні на тлі розкішного ліжка. Настя засвітила струнку фігуру, над якою наполегливо працює, а ще заговорила про кохання, зазначивши, що воно наповнює сенсом все навколо. На честь цього почуття Каменських часто можна помітити з ланцюжком з написом "love" на шиї.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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