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Настя Каменських показала гаряче фото в бікіні

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / Instagram

Популярна українська співачка Настя Каменських після медового місяця в Туреччині вирушила в концертний тур, адже все літо у неї буквально розписано по днях. Під новим фото в Instagram, де зірка позує в білому бікіні з оригінальним коктейлем з ананаса в руках, поділилася планами на майбутнє.

Так, співачка вирішила поділитися своїми цілями на найближчий сезон і розповісти, що вона неодмінно зібралася реалізувати цього літа. Варто сказати, що плани у зірки грандіозні – вона обіцяла собі знаходити час на відпочинок і радіти теплу і сонцю. На підтвердження своїх слів Настя опублікувала знімок в купальнику, на якому чітко видно її напівголий бюст.

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"Одна з моїх цілей: знаходити час на себе, навіть при щільному графіку. Цей тиждень у мене дуже насичений і кожен день виступ: Київ, Умань, Одеса! І такий графік у мене на найближчі три місяці. Крім цього, я регулярно займаюся в спортзалі, готую нові цікаві проекти і створюю для вас нову музику. Але літо створено і для того, щоб ним насолоджуватися, чи не так? Тому намагаюся знаходити час для того, щоб просто поніжитися на сонечку і покайфувати", – зізналася Каменських.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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