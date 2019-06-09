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Леся Нікітюк оголила груди і постала у несподіваному образі

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Лесі Нікітюк почуття гумору не позичати – вона любить посміятися і пожартувати як над іншими, так і над собою. Цього разу шоувумен поділилася з шанувальниками доволі пікантним фото, при цьому образ артистки був комічним.

Зараз українська телеведуча Леся Нікітюк активно знімається в новому сезоні ігрового шоу "Хто звеерху?" і радує шанувальників кадрами зі зйомок, але на останньому знімку в Instagram зірка телеекранів з'явилася в досить несподіваному і навіть екстремальному образі – з бородою і в відвертій сукні.

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Так, Леся позує в макіяжі і з вусами та бородою на обличчі. На контрасті зі глибоким декольте легкого блакитного плаття це виглядає особливо екстремально. Схоже, зірка вирішила епатувати шанувальників, і їй це майстерно вдалося.

"Я завела вас? Хто буде моєю тьолочкою?" – оригінально прокоментувала кадр Нікітюк.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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