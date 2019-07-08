Настя Каменських показала ефектний образ у стилі 80-х

Настя Каменських не боїться експериментувати з образами у різних стилях і з різних епох. На хвилі популярності моди 80-х Настя вирішила приміряти і такий ретро-образ. Чоловік зірки Потап першим прокоментував ефектне фото красуні.

Перед концертом в Одесі українська співачка Настя Каменських опублікувала фото з автомобіля, на якому позувала в яскравій спортивній куртці з жовтими і рожевими вставками і пов'язці на голові. Волосся артистка зібрала у високу зачіску в бунтарському стилі епохи вісімдесятих і доповнила образ акцентом на руці – жовтим годинником.

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Першим під фото відзначився чоловік артистки – репер і продюсер Потап, який написала кілька слів захоплення своєю дружиною. Не стали відставати і інші шанувальники творчості Насті Каменських, розхваливши улюбленицю за яскравий експеримент.

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