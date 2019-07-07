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Леся Нікітюк розбурхала мережу провокативним фотосетом в міні: гарячі фото

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Леся Нікітюк дивує шанувальників енергійністю і радує ефектними знімками. Тільки вчора телезірка веселилася в сонячній Італії, а сьогодні вже знову шле привіт з Києва. Леді Ле вирішила оригінально привітати підписників зі святом Івана Купала, а також показала зухвалий вечірній образ у міні.

Телеведуча Леся Нікітюк позує в блузці з відкритими плечима і лінією декольте, а також в міні-спідниці з анімалістичним принтом, яка лише підкреслила довгі і стрункі ніжки теледіви.

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Красуня доповнила образ туфлями з прозорими вставками і сумочкою від Fendi. На руках у Лесі можна розглянути безліч браслетів. Розкішні біляві локони і природний макіяж стали завершальним акордом звабливого образа.

"Леся Іванівна-Купалівна вітає всіх Іванів зі святом! Особливо тебе, татусю. Дівчата, ви поголили ноги? Будете стрибати через багаття? Всіх зі святом Івана Купала!" – підписала знімки Нікітюк.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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