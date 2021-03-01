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Настя Каменських похвалилася ідеальною фігурою у спортзалі

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Співачка Настя Каменських розповіла, що раніше вона страждала від нестачі мотивації в спорті, а вставати щоранку о 5 здавалося їй чимось немислимим. Але потім вона раптом відкрила для себе просту істину.

Своїми лайфхаком, як кайфувати від тренувань, Каменських поділилася в Instagram. "Чи бувало, що ви втомлювалися від спорту? У мене так було спочатку. Це зараз я кайфую від кожного тренування. А на перших порах було важко привчити себе прокидатися о 5-6 ранку", – зізналася Каменських.

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Вона також відверто зізналася, що моменти, коли хотілося все закинути, траплялися раніше доволі часто. Але потім вона змінила своє ставлення до спорту.

"Я прописала для самої себе всі переваги і його користь, налаштувала себе, і для мене це стало задоволенням і тим, що робить мене кращою. Я помітила, як перезавантажується мозок після спорту, як він дає мені заряд енергії для інших справ і, звичайно, як в кращу сторону змінюється моє тіло", – розповіла Каменських. Так і з'явився той самий настрій і мотивація, завдяки яким тепер Настя бадьоро встає з ліжка з радісною думкою, що нарешті позаймається спортом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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