Настя Каменських похвалилася ідеальною фігурою у спортзалі

Співачка Настя Каменських розповіла, що раніше вона страждала від нестачі мотивації в спорті, а вставати щоранку о 5 здавалося їй чимось немислимим. Але потім вона раптом відкрила для себе просту істину.

Своїми лайфхаком, як кайфувати від тренувань, Каменських поділилася в Instagram. "Чи бувало, що ви втомлювалися від спорту? У мене так було спочатку. Це зараз я кайфую від кожного тренування. А на перших порах було важко привчити себе прокидатися о 5-6 ранку", – зізналася Каменських.

І ще: Періс Хілтон розповіла, звідки з'явився її імідж дурненької білявки

Вона також відверто зізналася, що моменти, коли хотілося все закинути, траплялися раніше доволі часто. Але потім вона змінила своє ставлення до спорту.

"Я прописала для самої себе всі переваги і його користь, налаштувала себе, і для мене це стало задоволенням і тим, що робить мене кращою. Я помітила, як перезавантажується мозок після спорту, як він дає мені заряд енергії для інших справ і, звичайно, як в кращу сторону змінюється моє тіло", – розповіла Каменських. Так і з'явився той самий настрій і мотивація, завдяки яким тепер Настя бадьоро встає з ліжка з радісною думкою, що нарешті позаймається спортом.

Це цікаво: Розкута Надя Дорофєєва показала фрагмент нової пісні: відео