Настя Каменських анонсувала своє реаліті-шоу: про що воно буде

Популярна українська співачка Настя Каменських зробила для шанувальників сюрприз. Зірка анонсувала запуск власного реаліті-шоу під назвою "Дівчата рулять" і коротко розповіла, про що воно буде.

На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала короткий ролик, в якому показала, як разом з подругами відпочивала на тропічному острові і "перезавантажувалася" після важкого періоду.

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Шоу, яке анонсувала Настя, буде присвячено "перезавантаженню". "Я запускаю власне реаліті Дівчата рулять, де покажу, як проходить наше з дівчатками перезавантаження. Перша серія вийде зовсім скоро", – зазначила виконавиця. Каменських розповіла, що недавно стала роздумувати над тим, яким непростим був для всіх і особисто для неї 2020 рік. За цей період відбулося багато подій і виникло чимало нових непростих завдань і труднощів.

Відзначимо, що співачка любить ділитися подробицями свого приватного життя і часто знімає влоги про свої подорожі і спосіб життя в цілому. Тому шанувальники з нетерпінням чекають на нове шоу!

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