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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Настя Каменських похвалилася сідницями у провокаційному вбранні

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / http://show-biz.by

У Харкові відзначили День міста. На площі Свободи пройшов святковий концерт, на якому виступила спокуслива Настя Каменських і багато інших зірок.

Каменських обрала для виступу провокаційний наряд: прозорі чорні лосини, які повністю оголювали її сідниці. Також через сіточку було видно груди співачки в яскравому бюстгальтері.

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Також днями Настя виступала у відомому столичному закладі, де одним з виконаних хітів співачки став "Попа, як у Кім". На кадрах зі сторіз Насті Каменських видно, що вона з дівчатами з танцпідтримки запалили публіку тієї ночі. Дівчата були відверто одягнені, точніше, практично роздягнені. Провокаційні танці також не змусили на себе чекати. Яскравий макіяж, відверті боді і рішучий настрій повеселитися сподобалися публіці.

Настя Каменських похвалилася сідницями у провокаційному вбранні - фото 350013
Настя Каменських похвалилася сідницями у провокаційному вбранні - фото 350011

Дами влаштували на сцені справжнє шоу, в якому показали не одну "позу для дорослих": вони поверталися до публіки задом, злегка обіймалися, демонстрували сідниці.

Настя Каменських похвалилася сідницями у провокаційному вбранні - фото 350012

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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