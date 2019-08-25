Настя Каменських похвалилася сідницями у провокаційному вбранні

У Харкові відзначили День міста. На площі Свободи пройшов святковий концерт, на якому виступила спокуслива Настя Каменських і багато інших зірок.

Каменських обрала для виступу провокаційний наряд: прозорі чорні лосини, які повністю оголювали її сідниці. Також через сіточку було видно груди співачки в яскравому бюстгальтері.

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Також днями Настя виступала у відомому столичному закладі, де одним з виконаних хітів співачки став "Попа, як у Кім". На кадрах зі сторіз Насті Каменських видно, що вона з дівчатами з танцпідтримки запалили публіку тієї ночі. Дівчата були відверто одягнені, точніше, практично роздягнені. Провокаційні танці також не змусили на себе чекати. Яскравий макіяж, відверті боді і рішучий настрій повеселитися сподобалися публіці.

Дами влаштували на сцені справжнє шоу, в якому показали не одну "позу для дорослих": вони поверталися до публіки задом, злегка обіймалися, демонстрували сідниці.

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