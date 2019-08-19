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У мережі спливли знімки Насті Каменських з колишнім хлопцем

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Каменських і Дятлов залишилися не просто друзями - фото 1
Каменських і Дятлов залишилися не просто друзями / beztabu

Стосунки Потапа і Насті Каменських почалися у 2014 році. Саме тоді Олексій Потапенко розірвав шлюб з першою дружиною, Іриною Горовий. Але до нього у Насті тех був коханий.

Колишнього обранця знаменитості звуть Володимир. Їхні стосунки зав'язалися ще в 2005 році, коли обидва проходили навчання в україно-американському гуманітарному інституті Вісконсинського міжнародного університету (США).

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Все було добре, проте незабаром Володимиру довелося виїхати з української столиці, в рідний Миколаїв. Пара стала рідше зустрічатися, а незабаром розлучилася. Колишній обранець Каменських був не з бідної сім'ї, у батька Володимира власний бізнес.

У мережі спливли знімки Насті Каменських з колишнім хлопцем - фото 348822

У мережі спливли знімки Насті Каменських з колишнім хлопцем - фото 348823

Сьогодні Володимир Дятлов – успішний бізнесмен. Роками раніше був головою фракції Партії Регіонів у Вознесенській райраді. Каменських і Дятлов залишилися не просто друзями, а ще й кумами. У колишньої пари є похресник.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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