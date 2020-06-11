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Леся Нікітюк в екстремальному міні похизувалася стрункими ніжками
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Українська шоувумен Леся Нікітюк, якій притаманне відмінне почуття гумору, навіть гламурні примудряється зробити креативними і кумедними. Так, на свіжих фото телеведуча показала, як вона нібито ледь тримається на ногах.
Леся Нікітюк опублікувала два фото, на яких вона позувала на тлі розмальованої графіті цегляної стіни. Леді Ле одягла екстремально коротке літнє плаття чорного кольору, яке підкреслило її довгі стрункі ноги. Доповнила ефектний образ красуня босоніжками без задника на підборах та маленькою рожевою сумочкою через плече.
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На першому фото Нікітюк красиво позує, стоячи біля стіни, а вже на наступному притулилася до неї, ледь не падаючи, і показуючи кумедну гримасу.
"#Ледьдоповзладодосу. Народ, я подивилася багато ваших профілів, розкажіть, ким ви працюєте і де? Я працюю телеведучою, вже є продакшн і офіс навіть, зараз готуємо новий сезон Ле Маршрутка. Ніяк не можу увійти в робочий режим після карантину. Пишіть", – жартівливо прокоментувала знімки Леся.
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