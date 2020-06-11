Даша Астаф'єва похвалилася сексуальними ніжками

Співачка, модель і просто красуня Даша Астаф'єва поділилася пікантними кадрами, а шанувальники залишилися в захваті.

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя і різних фотосесій.

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Днями знаменитість похвалилася шикарними кадрами, позуючи для американського бренду косметики по догляду за обличчям і тілом, амбасадором якого стала нещодавно. Так, артистка приміряла мінісукню бежевого кольору, засвітивши масивні груди і довгі ніжки, сидячи на ванній, густо засипаній квітами.

Фоловери залишилися в захваті і почали засипати Дашу компліментами!

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