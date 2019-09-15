Настя Каменських похизувалася спортивними формами у бюстгальтері

Українська співачка Настя Каменських часто радує своїх підписників гарячими знімками. Цього разу спортивна зірка показала хвилюючі вигини під час тренування на камеру. Шанувальники оцінили нове фото красуні.

Так, на чорно-білому кадрі Настя вирішила продемонструвати у всій красі свої форми – плоский животик і пишні груди в ліфчику топі. Співачка позувала напівлежачи з навушниками і вирішила поговорити з шанувальниками про нелегке життя артиста.

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"Гастролі – це завжди так важко. Без нормального режиму, в безкінечному стресі для організму, без людського ліжка і по "найкращих" дорогах, але коли бачу ваші очі на концертах, забувається все на світі і залишаються лише приємні спогади", – прокоментувала знімок Каменських.

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