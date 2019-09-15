Інфраструктурна муза України: гаряча модель знов роздяглася на Новому мосту в Дніпрі (18+)

Спокуслива українська модель Ася Мікович, яка називає себе в мережі "інфраструктурною музою України", опублікувала свої оголені фотографії на Новому мосту в Дніпрі.

Парі між Володимиром Зеленським та мером Дніпра Борисом Філатовим привернуло велику увагу громадськості. А йдеться про те, що до Дня міста Новий міст має бути відкритим, і він має бути повністю безпечним і комфортним для всіх учасників дорожнього руху.

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Так, красуня вирішила вельми пікантним способом привернути увагу до цього моста. Дівчина пообіцяла роздягнутися на Новому мосту в Дніпрі і стримала свою обіцянку. Ася опублікувала в Instagram знімок, на якому вона оголена позує на мосту.

"Приймаю естафету – парі триває. Як виявилося, не всі знають про кота Шредінгера (рекомендую загуглити) так, що від коментарів утримаюся, щоб хтось в черговий раз не побачив каверзи в моїх словах", – написала модель.

Дівчина також підкреслила, що чекає результатів спору: "А тепер до важливого: шоу завтра не буде, чекаємо результатів спору і насолоджуємося фото".

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