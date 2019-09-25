Настя Каменських похизувалася апетитними формами у бікіні: гаряче фото

Популярна українська співачка та дружина відомого репера Потапа Настя Каменських порадувала шанувальників новим пікантним знімком. Цікаво, хто виступив автором фото, адже кадр вийшов доволі відвертим.

Підписники Насті Каменських в Instagram вже давно звикли бачити красуню у відвертих нарядах, але на цей раз вона пішла далі і позувала лише у спідній білизні.

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Саме в такому вигляді артистка вирішила продемонструвати свою фігуру на тлі мальовничого тропічного пейзажу, який відкривається з балкона готельного номера, де вони з новоспеченим чоловіком Потапом вирішили провести кілька днів.

Шанувальники оцінили привабливий "вид ззаду" численними компліментами, а також посперечалися щодо того, що Каменських стала трохи стрункішою.

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