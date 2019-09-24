Олена Зеленська підкорює США стильними образами: фото

Президент України прибув до США для участі в 74-й генеральній асамблеї ООН. І Олена Зеленська, як і личить першій леді, продовжує супроводжувати чоловіка під час офіційних візитів, вражаючи публіку стильними нарядами.

У робочій поїздці Володимира Зеленського супроводжувала його дружина. Перша леді вже встигла показати кілька стильних образів. Перший – прямо на виході з літака. Для польоту Олена Зеленська вибрала практичний, але елегантний костюм бежевого відтінку. Короткі штани і піджак вона доповнила чорним закритим топом. Родзинкою образу стали модні аксесуари – хустка з яскравим принтом і великі сонцезахисні окуляри. Володимир і Олена вийшли з літака, тримаючись за руки і посміхаючись.

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А на зустрічі з українською діаспорою Олена з'явилася в жіночому ніжному образі. Наряд склали рожевий приталений піджак незвичайного крою і довга чорна спідниця. Сережки з перлами і мінімалістичний клатч вдало доповнили образ. Загалом лук вийшов свіжим і романтичним.

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