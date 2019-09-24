На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Олена Зеленська підкорює США стильними образами: фото
-
- 34
Президент України прибув до США для участі в 74-й генеральній асамблеї ООН. І Олена Зеленська, як і личить першій леді, продовжує супроводжувати чоловіка під час офіційних візитів, вражаючи публіку стильними нарядами.
У робочій поїздці Володимира Зеленського супроводжувала його дружина. Перша леді вже встигла показати кілька стильних образів. Перший – прямо на виході з літака. Для польоту Олена Зеленська вибрала практичний, але елегантний костюм бежевого відтінку. Короткі штани і піджак вона доповнила чорним закритим топом. Родзинкою образу стали модні аксесуари – хустка з яскравим принтом і великі сонцезахисні окуляри. Володимир і Олена вийшли з літака, тримаючись за руки і посміхаючись.
І ще: Цей український співак опинився у списку найкрасивіших чоловіків світу
А на зустрічі з українською діаспорою Олена з'явилася в жіночому ніжному образі. Наряд склали рожевий приталений піджак незвичайного крою і довга чорна спідниця. Сережки з перлами і мінімалістичний клатч вдало доповнили образ. Загалом лук вийшов свіжим і романтичним.
Читайте також: Меган Маркл і принц Гаррі станцювали під час візиту до Африки, але щось пішло не так
-
17:23Поспішіть: у Римі суттєво зросте вартість входу в Колізей
-
17:13У поліції повідомили, з якого числа водіям потрібно їздити з увімкненими фарами
-
16:54Чотири прості правила, які допоможуть запобігти інсульту
-
16:42Олена Зеленська підкорює США стильними образами: фото
-
16:24Зірка Голодних ігор розповіла, що б хотіла отримати у подарунок на весілля
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:12Від сценариста Кремнієвої долини: Amazon випустить серіал про тролів в мережі
-
15:53Xiaomi представила Mi Mix Alpha: смартфон з екраном майже на всю площу корпусу
-
15:36Пісні до Дня вчителя: сучасні та шкільні композиції про вчителів
-
15:31Останні 5 років стали найспекотнішими в історії: наскільки зросла середня температура
-
15:17Що додати до раціону, щоб швидко схуднути
-
15:0710 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію
-
14:58Як запропонувати партнеру відкриті стосунки: відповідь психологів
-
14:42Як насправді виглядає відома модель Victoria's Secret на відпочинку: фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:24Напівоголена супермодель Ельза Хоск прогулялася Міланом: гарячі кадри
-
14:04Цей український співак потрапив у список найкрасивіших чоловіків світу
-
13:53Google запустила сервіс Play Pass з мобільними іграми і додатками за передплатою
-
13:42Поп чи рок? Стало відомо, яку музику слухають українці
-
13:29Які товари та в яких країнах вигідно купувати в зоні Duty Free: корисне дослідження
-
13:19Фітоняшка похизувалась стегнами у відвертому вбранні: фото
-
12:56Дівчина сконфузилася на весіллі через занадто глибоке декольте: фотофакт
-
12:45Як правильно їсти виноград: з кісточками чи без
-
12:28В Англії сотні оголених людей покупалися в крижаному морі: фото (18+)
-
12:15Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні
-
17:13У поліції повідомили, з якого числа водіям потрібно їздити з увімкненими фарами
-
15:0710 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію
-
12:15Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні
-
09:27Виступ шведської школярки на саміті ООН, який варто побачити кожному
-
07:17Погода в Україні 24 вересня: де буде найхолодніше
- 23 вересня
-
23:25Виводимо її на чисту воду: як зрозуміти, що вона не симулює
-
21:10Скільки потрібно українцям працювати, щоб купити новий iPhone
-
18:21Незабутній відпочинок: чому варто поїхати у Доломітові Альпи
-
15:10Хто ти з серіалу Друзі? ТЕСТ про улюблених героїв
-
12:17Як швидко схуднути: ці заняття спалюють 700 калорій за годину
-
09:33Еммі 2019: список переможців, які вас здивують
-
07:33Лікарі закликають відмовитися від цієї щоденної звички
- 22 вересня
-
23:27Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі
-
21:55Кайлі Дженнер нервово курить: сексуальна Леся Нікітюк неабияк розігріла мережу
-
19:50Rotten Tomatoes назвав 20 найкращих серіалів 90-х, які варто подивитися
-
17:10Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками
-
14:30В Україні продано найдорожчі в історії машини
-
12:45Як приготувати ідеальний офісний обід
-
10:25Відома українська реперка alyona alyona отримала міжнародну музичну премію
-
08:15Прогноз погоди в Україні 22 вересня: бабине літо на порозі
- 21 вересня
-
20:14Кулінарні шедеври, які нереально повторити
-
18:00Гороскоп на 22 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:11Страви з грибами: найкращі рецепти з фото
-
14:19Модні чоловічі пальта осінь 2019: ТОП-5 стильних моделей
-
12:257 нових книг на Форумі видавців 2019, які варті вашої уваги