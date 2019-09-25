Сексуальна Слава Камінська похизувалася фігурою біля басейну у відвертому купальнику

Популярна співачка, солістка групи НеАнгели Слава Камінська похизувалася перед шанувальниками підтягнутою фігуркою в дуже відвертому образі. Зірка поділилася знімком, зробленим під час відпустки.

Новий пікантний знімок артистка Слава Камінська розмістила у себе на сторінці в соціальній мережі Instagram. Красуня позує в леопардовому купальнику, який підкреслює її плоский животик та пишний бюст.

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Кадр вийшов в голлівудському стилі – Слава накинула парео і одягнула сонцезахисні окуляри. Дівчина лежить в спокусливій позі, розтягнувшись біля басейну. На фотографії чітко видно татуювання зірки.

"Дивлячись на свої фото з відпустки, хочеться або назад у відпустку, або ще красивих фоток", – прокоментувала знімок Слава Камінська. Безперечно, що підписники не могли пройти повз такої шикарної фотографії та засипали співачку коментарями з приводу сексуальної фігури артистки.

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