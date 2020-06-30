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Настя Каменських похизувалась відпочинком на яхті

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Каменських - фото 1
Каменських / instagram

Співачка Настя Каменських поділилася новим затишним знімком. Шанувальники засипали співачку компліментами.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, днями виставила серію трепетних архівних кадрів, на яких позувала з чоловіком Потапом у весільних вбраннях.

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А сьогодні Настя Каменських вирішила похизувалась розкішним відпочинком на яхті. Дружина Потапа опублікувала фото, на якому постала в світлому світшоті та зі звичайною зачіскою: волосся просто зібране на потилиці у кумедну гульку.

Настя сидить на яхті в променях ранкового сонця, її ноги загорнуті в махрову ковдру. Її поза виказує і радість, і здивування і замріяність.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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