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Потап з кумедною маскою в Instagram заспівав хіт Каменських: веселе відео

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Потап - фото 1
Потап / instagram

Український репер та продюсер Потап розсмішив мережу відео з "хоботом". Деякі користувачі мережі побачили в жарті музиканта вульгарність, інші відзначили, що не знають, як реагувати. Кумедний ролик з'явився на сторінці артиста в Instagram.

На кадрах Потап з'являється з довгим звисаючим носом, який схожий на хобот. подовжений ніс рухається в такт рухам співака. Артист виконав куплет пісні своєї дружини Насті Каменських "Elefante". Відсилка до кліпу, в якому з'являється чоловік з хоботом.

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Шанувальники неоднозначно оцінили жарт репера. Одні побачили у відео вульгарність, провівши паралель з проблемами чоловіків з потенцією. А дехто зізнався, що не знають, як реагувати на побачене. Проте, багатьом користувачам мережі ролик сподобався.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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