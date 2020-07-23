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Настя Каменських поділилася відвертим фото у бікіні біля басейну

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Українська співачка Настя Каменських не перестає вражати свою 5-мільйонну армію шанувальників відвертими кадрами. Цього разу зірка позувала у дворі будинку в басейні в спокусливому наряді.

Так, на свіжому знімку 33-річна Настя Каменських стоїть на сходах в басейні, тримаючись за поручні. На красуні бікіні біло-помаранчевого кольору. Зірка посміхається і дивиться в камеру.

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Спокусливий пляжний наряд дуже йде співачці і підкреслює стрункість її фігури.

"Спекотний літній ранок", – написала по-англійськи артистка. А одним з перших під публікацією залишив коментар її чоловік. Потап поставив два емодзі у вигляді сердечок.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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