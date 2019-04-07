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Настя Каменських поділилася новим спортивним фотосетом

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Популярна українська співачка Настя Каменських, незважаючи на щільний робочий графік, не перестає займатися спортом. Артистка навіть започаткувала власний бренд спортивного одягу NK Sport, а також сама носить речі з власної колекції.

Так, в Instagram спокуслива зірка опублікувала цілу низку фото, зроблених під час пробіжки на свіжому повітрі в компанії її тренера Андрія Хомицького і симпатичного чотирилапого друга.

І ще: Настя Каменських у піжамі, Леся Нікітюк голяка у ванній, а Холостяк на коробках

Настя позувала у чорній спортивній куртці-анорак, легінсах і білій шапці з логотипом свого бренду. "Я обожнюю свій спосіб життя! І з кожним днем ​​стаю все кращою і кращою!" – прокоментувала співачка знімок.

Настя Каменських поділилася новим спортивним фотосетом - фото 319462
Настя Каменських поділилася новим спортивним фотосетом - фото 319460
Настя Каменських поділилася новим спортивним фотосетом - фото 319461

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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