Настя Каменських підкреслила засмагле тіло білим бікіні

Співачка Настя Каменських приголомшила публіку новим фото в купальнику. Дружина Потапа знає, як залишатися популярною навіть без концертів!

NK – одна з найактивніших українських знаменитостей в соціальних мережах. На її Instagram підписані вже більше 5 мільйонів людей, яких вона щодня тішить свіжими публікаціями.

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Судячи з Insta-стрічки Насті, вона любить хвалитися своєю фігурою і тим самим мотивувати на спорт інших.

Цього разу Каменських порадувала аудиторію архівним знімком з літньої відпустки. Перед камерою виконавиця позувала в білому відкритому купальнику, що чудово відтіняє її золотистий загар. Макіяжу на обличчі артистки немає, а своє вологе волосся вона акуратно притримує рукою. У підписі до фото Настя розповіла про особистий фотощоденник зі спогадами:

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