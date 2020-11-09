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Холостячка

Настя Каменських підкреслила засмагле тіло білим бікіні

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Співачка Настя Каменських приголомшила публіку новим фото в купальнику. Дружина Потапа знає, як залишатися популярною навіть без концертів!

NK – одна з найактивніших українських знаменитостей в соціальних мережах. На її Instagram підписані вже більше 5 мільйонів людей, яких вона щодня тішить свіжими публікаціями.

І ще: Настя Каменських розбурхала Instagram відвертим фото у сексуальному бікіні

Судячи з Insta-стрічки Насті, вона любить хвалитися своєю фігурою і тим самим мотивувати на спорт інших.

Цього разу Каменських порадувала аудиторію архівним знімком з літньої відпустки. Перед камерою виконавиця позувала в білому відкритому купальнику, що чудово відтіняє її золотистий загар. Макіяжу на обличчі артистки немає, а своє вологе волосся вона акуратно притримує рукою. У підписі до фото Настя розповіла про особистий фотощоденник зі спогадами:

Це цікаво: Наступна холостячка: Леся Нікітюк потішила прихильників гарячим образом для Геловіну

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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