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Наступна холостячка: Леся Нікітюк потішила прихильників гарячим образом для Геловіну
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
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Почнемо цього тижня з Насті Каменських, котра виклала в мережі круте фото з Потапом. Зіркове подружжя знялося в веселих образах до Геловіну. Дивіться, що про це думають прихильники співачки та репера: "Шикарна Настя", "Прикольні", "Класні", "А чому ви не голі? Де шпагат від Єви?", "Вау! Яка чудова геловінська родина", "Класна парочка. Дракула – вогонь", "Фотки – шедевр".
Леся Нікітюк теж показала свій образ на Геловін. Улюблена українська телеведуча виклала на своїй сторінці в інстаграмі фото, на якому вона позує в образі Панночки, але з певними удосконаленнями. Тож не дивно, що прихильники зірки засипали її компліментами: "Красуня", "Вау! Ти така класна", "Наступна холостячка. Гарбузи вже наготувала", "Таке враження ніби ви у замку Графа Дракули!!!! Дуже класні", "Ні, ну Богиня ламінату".
KAZKA перехоплює геловінську естафету. Такою Олександру Зарицьку ви ще не бачили. Фронтвумен гурту виклала в мережу круте фото, на якому вона позує в моторошному та водночас неймовірному образі до Геловіну. Насолоджуйтеся фото та читайте коментарі під її новим постом: "Казкова осінь", "Гарна", "Красуня", "Супер", "Шок. Реанімація", "Краса – страшна сила", "Беріть приклад людоньки, як треба!!! А то повдягаються у чортів усіляких", "Образ красивий. Дякую за хороше фото".
P.S. на момент написання цього матеріалу, KAZKA видалила геть усі пости зі своєї сторінки, але скриншоти не горять, пані та панове:
Якщо що, то так виглядала її сторінка в інстаграмі. Маємо надію, що це геловінський розіграш від Саші:
Злата Огнєвіч вирішила підготуватися до Геловіну, використавши маски з інстаграму. Дивіться, які смішні фото зробила співачка, а також не забудьте долучитися до коментарів під серією світлин: "Але все одно справжню красу не сховаєш, як би ви не старалися. Чарівна представниця нечистих сил", "Якби всі міфічні істоти були гарні як Злата Огневич, то це було б класно".
Наступною у нашій добірці йде неймовірна Алла Костромічова. Ведуча проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" виклала фото, на якому позує у надзвичайно зухвалому образі. Довжина її ніг заворожує, тож не дивно, що Костромічову засипали компліментами в інстаграмі: "А ноги у вас – бомба", "Королева", "Фото – Топ", "Ви дуже красива", "Ні, ну тут узагалі вогонь".
Традиційно наостанок залишаємо вам серію фото Тіни Кароль, які поп-діва зробила під час зйомок останнього випуску "Танців з зірками". Цього разу зірка вибрала не менш розкутий образ. Ну любить вона вабити своїх прихильників, тож не дивно, що вони буквально засипали її компліментами: "Найкрасивіша жінка", "Нереальна", "Неймовірна", "Несіть вогнегасник", "Шикарна жінка", "Приголомшлива Тіна", "Королева".
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