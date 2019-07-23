Настя Каменських оголилася у ванній на камеру

Співачка Настя Каменських порадувала фанатів, виклавши пікантне відео з душу. Шанувальники просто у захваті!

Українська популярна співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під псевдонімом NK любить балувати своїх шанувальників відвертими фото.

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Її новоспечений чоловік, шоумен і музикант Олексій Потапенко підтримує свою дружину в усьому і відповідно є автором більшості таких кадрів. Так, простори інтернету розбурхав запис Каменських з душу, який потрапив не тільки на камеру, але і в Youtube.

Варто відзначити, що це свого роду бекстейдж зі зйомок кліпів з Потапом. У ролику Насті злегка вдається прикрити свої груди руками, але позує вона повністю оголеною.

Багато користувачів і віддані фанати знаменитості прийшли в захват від побаченого. Їх приємно здивували форми Каменських і вони побажали їй з Потапом довгого і щасливого спільного життя.

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