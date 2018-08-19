Настя Каменських оголила свій бюст, а Наталя Могилевська – розкішні ноги

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, На світлині, яку вона виклала в мережі, вона позує разом зі своєю сестрою Наталією. Здається, що з роками вони стають ще красивішими.

Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska) 12 Сер 2018 р. о 4:52 PDT

Телеведуча Катя Осадча поділилася кумедним фото, на якому вона пародіює вояка, котрий несе варту біля парламенту в Афінах.

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 13 Сер 2018 р. о 10:59 PDT

Наталка Могилевська продовжує провокувати фанатів фотографіями, на яких видно її чудову фігуру та пишні форми. Так, на днях співачка виклала світлину, на якій вона позує в сукні з відвертим декольте та довжелезним розрізом. Не дивно, що її прихильники буквально засипали компліментами.

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 16 Сер 2018 р. о 9:04 PDT

Слава Камінська виклала спільне фото з Іраклієм Макацарією. Нагадаємо, що вони беруть участь у новому сезоні проекту "Танці з зірками". До слова, фото зробив її чоловік Едгар Камінський.

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 16 Сер 2018 р. о 10:48 PDT

Оля Цибульська виклала миле спільне фото з її бабусею, котра цього тижня відсвяткувала свій день народження. Які ж вони милі :)

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya) 14 Сер 2018 р. о 10:08 PDT

А от Олена Шоптенко виклала фото зі своїми тренерами, які допомогли їй стати тією, ким ми знаємо цю красуню.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 18 Сер 2018 р. о 1:29 PDT

Кілька днів тому Кім Кардашян буквально підірвала мережу своїм новим образом. Instargam-зірка виклала світлину, на якій вона прогулюється в сріблястій сукні та боді. Останній, до слова, просвічується, показуючи її пишний і не прикритий спідньою білизною бюст.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 13 Сер 2018 р. о 11:07 PDT

Розкішна модель Алла Костромічова показала, як приводить себе до форми. Недостатньо просто бути стрункою, адже всі ми знаємо, що за модельною кар'єрою стоїть неабияка праця.

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla) 15 Сер 2018 р. о 12:50 PDT

Довгонога красуня Оля Полякова вирішила похизуватися перед своїми підписниками розкішним тілом. Співачка ділиться світлинами, на яких вона в купальнику ніжиться на сонечку. До слова, зірка одразу ж вирішила наголосити на тому, що це не Photoshop.

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 16 Сер 2018 р. о 3:21 PDT

Ми просто залишимо це фото тут. Настя Каменських вирішила оголити свої груди, що знову поділило її підписників на два табори.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 16 Сер 2018 р. о 2:10 PDT

DJ NANA теж продовжує спокушати своїми вигинами та рухами, а також наштовхує на думки, що вона теж буде брати участь у проекті "Танці з зірками", але ми ж знаємо, що всіх учасників уже оголосили ;)

Допис, поширений DJ NANA (@anastasia_domination) 17 Сер 2018 р. о 11:46 PDT

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