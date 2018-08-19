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Настя Каменських оголила свій бюст, а Наталя Могилевська – розкішні ноги

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Настя Каменських оголила свій пишний бюст - фото 1
Настя Каменських оголила свій пишний бюст

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, На світлині, яку вона виклала в мережі, вона позує разом зі своєю сестрою Наталією. Здається, що з роками вони стають ще красивішими.

Телеведуча Катя Осадча поділилася кумедним фото, на якому вона пародіює вояка, котрий несе варту біля парламенту в Афінах.

Наталка Могилевська продовжує провокувати фанатів фотографіями, на яких видно її чудову фігуру та пишні форми. Так, на днях співачка виклала світлину, на якій вона позує в сукні з відвертим декольте та довжелезним розрізом. Не дивно, що її прихильники буквально засипали компліментами.

Слава Камінська виклала спільне фото з Іраклієм Макацарією. Нагадаємо, що вони беруть участь у новому сезоні проекту "Танці з зірками". До слова, фото зробив її чоловік Едгар Камінський.

Оля Цибульська виклала миле спільне фото з її бабусею, котра цього тижня відсвяткувала свій день народження. Які ж вони милі :)

А от Олена Шоптенко виклала фото зі своїми тренерами, які допомогли їй стати тією, ким ми знаємо цю красуню.

Кілька днів тому Кім Кардашян буквально підірвала мережу своїм новим образом. Instargam-зірка виклала світлину, на якій вона прогулюється в сріблястій сукні та боді. Останній, до слова, просвічується, показуючи її пишний і не прикритий спідньою білизною бюст.

Розкішна модель Алла Костромічова показала, як приводить себе до форми. Недостатньо просто бути стрункою, адже всі ми знаємо, що за модельною кар'єрою стоїть неабияка праця.

Довгонога красуня Оля Полякова вирішила похизуватися перед своїми підписниками розкішним тілом. Співачка ділиться світлинами, на яких вона в купальнику ніжиться на сонечку. До слова, зірка одразу ж вирішила наголосити на тому, що це не Photoshop.

Ми просто залишимо це фото тут. Настя Каменських вирішила оголити свої груди, що знову поділило її підписників на два табори.

DJ NANA теж продовжує спокушати своїми вигинами та рухами, а також наштовхує на думки, що вона теж буде брати участь у проекті "Танці з зірками", але ми ж знаємо, що всіх учасників уже оголосили ;)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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