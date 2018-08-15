Каріна Жосан – Міс Україна Всесвіт 2018: біографія і фото красуні

14 серпня відбувся фінал конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2018". Переможницею стала Каріна Жосан, яка і представить Україну на престижному конкункурсі "Міс Всесвіт 2018". До вашої уваги біографія та фото красуні.

Уродженка Одеси Каріна Жосан вразила членів журі не лише своїми модельними даними, а й відповіддю під час інтелектуального конкурсу. Тоді її спитали про розвиток спорту в країні, на що вона дала відповідь, яка мала б надихнути інших. Саме тому вона й стала володаркою титулу Міс Україна Всесвіт 2018.

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Зауважимо, що в 2017 році Каріна закінчила Одеську академію харчових технологій за спеціальністю готельно-ресторанний і туристичний бізнес.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 14 Сер 2018 р. о 6:10 PDT

Професійною моделлю в Азії та Європі переможниця працює з 16 років, а також вона є популярним блогером. До слова, на її сторінку в Instagram підписані майже 50 тисяч користувачів мережі, і це число з кожним днем росте.

Сама Каріна зізналася, що мріяла опинитися на цій сцені з 12 років. У 2006 році вона подивилася по телевізору "Міс Україна Всесвіт", у якому перемогла Інна Цимбалюк, і тоді одеська красуня вирішила, що в рано чи пізно ця корона дістанеться їй.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 14 Сер 2018 р. о 3:14 PDT

На світлинах у мережі дівчина постає світською левицею, яка регулярно мандрує, любить ніжити своє тіло на екзотичних пляжах, а також демонструвати свою бездоганну фізичну форму.

До вашої уваги підбірка світлин Каріни Жосан з її сторінці в Instagram:

Допис, поширений K A R I N A Z H O S A N (@karina_zhosan) 7 Сер 2018 р. о 11:57 PDT

Допис, поширений K A R I N A Z H O S A N (@karina_zhosan) 16 Лип 2018 р. о 4:06 PDT

Допис, поширений K A R I N A Z H O S A N (@karina_zhosan) 30 Чер 2018 р. о 11:19 PDT

Допис, поширений K A R I N A Z H O S A N (@karina_zhosan) 2 Чер 2018 р. о 11:49 PDT

Допис, поширений K A R I N A Z H O S A N (@karina_zhosan) 11 Тра 2018 р. о 5:30 PDT

Допис, поширений K A R I N A Z H O S A N (@karina_zhosan) 22 Кві 2018 р. о 11:25 PDT

Допис, поширений K A R I N A Z H O S A N (@karina_zhosan) 5 Кві 2018 р. о 1:24 PDT

Допис, поширений K A R I N A Z H O S A N (@karina_zhosan) 28 Бер 2018 р. о 2:32 PDT

Допис, поширений K A R I N A Z H O S A N (@karina_zhosan) 27 Бер 2018 р. о 10:23 PDT

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