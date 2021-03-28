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Дівчина тижня: сексуальна ведуча Марія Соль Перес, від фото якої стає спекотно (18+)
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Марія Соль Перес – сексуальна 27-річна телеведуча, яка не дає спокою шанувальникам своїми гарячими знімками.
Аргентинська телеведуча Марія Соль Перес стала відомою на весь світ, коли засвітилася у прогнозі погоди на спортивному каналі. Дівчина припала до душі вболівальникам і завоювала загальну любов, яку вона підігріває регулярними спокусливими фото у мережі.
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Втім, робота на каналі – не єдиний зв'язок дівчини зі спортом. У п'ятирічному віці Марія почала займатися художньою гімнастикою. Також вона захоплювалася волейболом, баскетболом, фігурним катанням, яким займається по сьогоднішній день. Вона навіть вигравала медаль на національному турнірі з фігурного катання, в честь чого зробила собі татуювання на спині.
На сторінку красуні в Instagram підписані майже 6 мільйонів осіб. А ось які знімки публікує Марія. Ми обрали найвідвертіші з них. Насолоджуйся:
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